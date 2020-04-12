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«С Днем космонавтики!»: россияне записали видеопоздравление на борту МКС

Роман Захаров
03:15 12.04.2020
Космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер напомнили, что 59 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полет на орбиту.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос

Российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер записали на борту Международной космической станции видеообращение с поздравлениями по случаю Дня космонавтики. Запись опубликована на сайте Роскосмоса.

Начиная обращение, Скрипочка напомнил, что ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся на орбиту.

«Наша страна, победив в тяжелой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши ученые - умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки», - продолжил речь Иванишин.

В заключительной части речи третий космонавт - Вагнер - сказал, что для жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым, а лицо первопроходца сейчас узнаваемо во всем мире.

«Его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов. С Днем космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника», - подытожил Иван Вагнер.

День космонавтики отмечается в честь полета в космос первого человека - Юрия Алексеевича Гагарина. Он отправился на орбиту 12 апреля 1961 года. В 1962 году решением президиума Верховного совета СССР этот день был объявлен праздничным. В 2011 году Генеральная ассамблея ООН объявила его Международным днем полета человека в космос.

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