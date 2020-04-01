Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон об административной ответственности для людей с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции, а также для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.

Так, в случае проведения массового мероприятия или отказа закрыть торговую точку должностные лица должны будут заплатить штраф от 30 до 40 тысяч рублей, юрлица - от 200 до 300 тысяч.

Люди, зараженные коронавирусом и нарушившие режим самоизоляции, будут наказываться штрафом в четыре тысячи рублей или пять тысяч, если они использовали транспорт. Составлять протоколы смогут полицейские, а также сотрудники транспортной полиции.

«Носитель коронавирусной инфекции, который нарушает режим домашней изоляции, при этом еще и используя свой личный транспорт, становится более мобильным. То есть он за короткий промежуток времени может на транспорте посетить гораздо большее количество общественных мест», - сказал глава комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Для фиксации нарушений и выявления массового скопления людей будут использоваться городские камеры видеонаблюдения и данные о геолокации.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении уголовной и административной ответственности за нарушение карантина и распространение в Сети фейков.

Напомним, что с 30 марта введен режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Исключения составляют походы в ближайший магазин, аптеку, на работу, если она не переведена на удаленку, в поликлинику, а также чтобы выбросить мусор и выгулять собаку, но не дальше, чем в 100 метрах от дома.

По данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 больных коронавирусом, большинство из которых, 1880 человек, находятся в Москве. 24 человека умерли, 190 выздоровели. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом «весьма напряженной».