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В Москве 40 поликлиник переоборудуют под больных COVID-19

Анна Касаткина
02:52 12.04.2020
В Новой Москве также достраивается также специализированный инфекционный центр.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве под зараженных коронавирусом переоборудуют 40 поликлиник. В кратчайшие сроки также возводится новый инфекционный центр для приема таких больных.

Коечный фонд власти столицы начали наращивать заблаговременно, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации. Больницы для заразившихся COVID-19 будут работать круглосуточно: пациенты смогут пройти компьютерную томографию, УЗИ и другие исследования.

Достраивается также специализированный инфекционный центр на 500 пациентов в Новой Москве - он готов на 98 процентов. Власти рассматривают возведение еще одной такой клиники.

По словам мэра Москвы Серея Собянина, в городе ежедневно проводят около трех тысяч тестов на коронавирус. Он уточнил, что все результаты тестов теперь будут оцифровывать и вносить в единую базу, в том числе из частных лабораторий.

К приему инфицированных коронавирусом готовятся и медучреждения в Подмосковье.

«На первом (этаже) планируем загружать пациентов диагностических, то есть до конца неустановленных, идущих и по хирургическому профилю. На второй и третий этажи планируем загружать пациентов с подтвержденным COVID и пневмонией», - рассказал заместитель главного врача Талдомской ЦРБ Александр Орлов.

По данным на 11 апреля в Москве коронавирусом заразилось более 8,8 тысячи человек. В Московской области больных более тысячи.

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