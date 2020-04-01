Вода, салфетки, мыло: в Роспотребнадзоре назвали правила обработки продуктов из магазина

В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно и чем обрабатывать продукты из магазина на фоне пандемии коронавируса.

«Овощи и фрукты можно помыть. А что делать с товаром в упаковках? Упаковку следует обработать антибактериальными салфетками. Если продукт герметично упакован, то промыть водой с мылом», - сообщается в микроблоге стопкоронавирус.рф со ссылкой на ведомство.

Ранее аналогичные рекомендации давало и Роскачестве. При заказе товаров на дом специалисты также советуют протереть все привезенные продукты, после чего тщательно вымыть руки. По возможности лучше не забирать заказ из рук курьера, а попросить его оставить пакеты у двери. По возможности оплачивать заказ тоже лучше картой.



Также не стоит забывать и о других мерах безопасности: в течение 2-3 часов менять медицинскую маску, многоразовую - использовать повторно только после стирки и глажки утюгом. Необходимо чаще мыть руки с мылом, проветривать помещение, делать влажную уборку и протирать поверхности дезинфицирующими средствами, а также смартфон, к которому современный человек прикасается чаще всего.