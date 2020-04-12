В РПЦ призвали воздержаться от посещения кладбищ на Пасху

Несколько регионов РФ объявили о запрете на посещения кладбищ. В частности, такие меры вслед за Москвой, ввели в Крыму, в Брянской области, соответствующее постановление готовится в Татарстане. Все в целях безопасности людей в связи с эпидемией короновируса.

Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье, с понедельника начинается страстная неделя, которая предшествует празднику Пасхи. В это время люди обычно идут на могилы близких. Между тем представители РПЦ отмечают, что от посещения кладбищ лучше воздержаться.

«Что касается посещения кладбищ, то для этого церковный устав устанавливает специальные дни. Пасха таковым днем не является. Поэтому мне представляется, помимо того, что распоряжение московский властей о закрытии кладбищ на Пасху сегодня оберегает нас от распространения коронавируса, в данном случае еще и соответствует церковной традиции», - объяснил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представители православной церкви призвали верующих не посещать богослужения и молиться дома. Также в РПЦ рассказали, что в канун Вербного воскресенья символ праздника - ветки вербы - можно освятить и дома.