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В Минэнерго заявили о гибком распределении квот по сокращению добычи нефти

Ирина Егорова
23:32 12.04.2020
Новак добавил, что уже на этой неделе проведет встречу с российскими нефтяными компаниями. Они самостоятельно скорректирует свои производственные программы, чтобы оперативно реализовать те квоты, которая взяла на себя Россия.
В Минэнерго заявили о гибком распределении квот по сокращению добычи нефти
© Фото: pixabay

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что распределение квот по сокращению добычи нефти между компаниями будет гибким. Ранее оно было пропорциональным.
 
По его словам, ведомство уже на этой неделе проведет встречу с российскими нефтяными компаниями и обсудит гибкое распределение квот по снижению добычи нефти. Каждая компания самостоятельно скорректирует свои производственные программы, чтобы оперативно реализовать те квоты, которая взяла на себя Россия. Ее размер достигает 2,5 миллиона ( от 11 миллионов)  баррелей в сутки в мае-июне.

«Я не думаю, что это займет много времени. С компаниями мы это обсудим, чтобы представить соответствующую информацию и графики сокращения добычи», - сказал Новак.

Условия новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не включают в себя конденсат, отметил министр. Новак напомнил, что добыча России без конденсата на февраль составляла 10,035 миллионов баррелей в сутки.

Базовым для сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией является уровень в 11 милионнов баррелей в сутки, рассказал глава Минэнерго, для остальных участников сделки данные берутся по базе октября 2018 года, пишет ТАСС.

Позиция РФ относительно продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на заседании в начале марта была абсолютно верной и корректной, и это показало время, отметил Новак.

«Время показало, что мы были правы, потому что через месяц мы живем в абсолютно другой реальности. Если тогда предлагалось сократить дополнительно добычу на 1,5 миллионов баррелей (в сутки), то сегодня принимаются решения уже на 15 миллионов баррелей», - добавил министр.

Сделка ОПЕК+ была заключена 12 апреля. Она предполагает, что с 1 мая страны-участницы будут снижать нефтедобычу примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. Сделка стран-участниц ОПЕК+ вступает в силу, отметили в Кремле после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

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