«Все в поиске»: Голикова рассказала о панацее от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день панацея от коронавирусной инфекции отсутствует. По ее словам, появление находится в процессе.

«Все страны находятся в поиске лекарств, нащупаны какие-то подходы, но панацеи нет», - заявила Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее вице-премьер назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции. Как заявила Голикова, в течение недели станет ясно, вышла ли РФ на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.