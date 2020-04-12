Патриарх Кирилл призвал прихожан сидеть дома и смотреть богослужения по телевизору

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих россиян не нарушать режим самоизоляции, оставаться дома и смотреть трансляции богослужений по телевизору. Об этом он заявил в проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье.

«Мы надеемся, что если так мы проведем эти дни вынужденной скорби, они перестанут быть днями скорби и принесут нам великую радость победы над самими собой, но самое главное - над своими скорбями», - отметил патриарх.

В Москве и области в период с 13 по 19 апреля все церковные службы будут проходить без прихожан в связи с требованием санитарных врачей.

Кроме того, до окончания пандемии закрыты для посетителей столичные и подмосковные кладбища. Разрешено только хоронить умерших.

По данным на 12 апреля, в Москве коронавирусом заражены 10158 человек, в области - 1360.