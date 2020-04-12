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ЦБ разрешил банкам удаленно открывать счета в период самоизоляции

Иван Линдеманн
22:16 12.04.2020
Мера распространяется только на те счета, открытие которых необходимо для проведения социально значимых платежей.
ЦБ разрешил банкам удаленно открывать счета в период самоизоляции
© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"

Банк России разрешил кредитным организациям дистанционно открывать счета новым клиентам. Мера принята в связи с введенным режимом самоизоляции и будет действовать до 1 июля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также уточняется, что таким образом разрешено открывать только счета, предназначенные для проведения социально значимых платежей.

«В условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки проводились преимущественно дистанционно. Это позволит клиентам не посещать офисы, а кредитным организациям не выводить на работу большое количество сотрудников», - заявили в ЦБ.

Также Банк России временно понизил требования для финансовых организаций по идентификации клиентов, которым необходимо оформить сделку по ипотеке.

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