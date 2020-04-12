Безлюдный праздник: папа Римский Франциск поздравил католиков с Пасхой онлайн

В 2020 году празднование Католической Пасхи сильно отличается от предыдущих лет во всем мире. В Европе закрыты все церкви и храмы, службы можно увидеть лишь в онлайн-формате.

С традиционным праздничным посланием обратился папа Римский Франциск. Он сделал это с опустевшей площади собора Святого Петра.

«Сегодня мои мысли в первую очередь обращаются ко многим, кто пострадал от коронавируса. Ко всем, кто заболел. Ко всем, кто умер. Ко всем, кто оплакивает потерю близких. К тем, кто не смог даже попрощаться. Сейчас не время для безразличия. Весь мир страдает и должен объединиться в борьбе против пандемии», - сказал религиозный деятель.

В таком же онлайн-режиме состоялись все службы Страстной седмицы. Обычно месса перед Пасхой собирает порядка 10 тысяч человек, но на этот раз верующие слушали слова пантифика из дома. В своей молитве Франциск попросил Господа обратить в веру тех, кто наживается на трагедии, и назвал медиков святыми.

Впервые за полвека не состоялось крестного хода у Колизея. Вместо этого процессия из 10 человек, пятеро из которых медики, символически прошла несколько метров по той же безлюдной площади у собора Святого Петра и остановилась у Чумного распятия, по преданию, спасшего Рим от эпидемии в 15 веке.

Ранее ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии. В специальный ролик вошли шесть композиций, которые исполнялись артистами ансамбля на различных площадках во время гастролей и концертных турне.