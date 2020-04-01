Крым приостанавливает транспортное сообщение между городами

Транспортное сообщение в Крыму приостанавливается на две недели со второго апреля из-за распространения коронавируса.

«Со 2 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего и международного сообщений», - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

На две недели также будет остановлено движение поездов по маршруту Керчь - Анапа - Керчь. Пригородные поезда, курсирующие по территории полуострова, будут делать только по одному рейсу утром и вечером.

На Крымском полуострове с 17 марта действует режим повышенной готовности на фоне ситуации с коронавирусом, а карантин начнется с завтрашнего дня, со 2 апреля. Ранее власти соседнего субъекта - города федерального значения Севастополя - объявили о введении режима самоизоляции.

Также в целях недопущения завоза инфекции на Крымском мосту появится блокпост для проведения стопроцентного досмотра граждан.

В республике зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом, большинство из них недавно вернулись из-за границы. Всего в России - 2777 зараженных COVID-19 в 75 субъектах РФ. 24 человека с диагнозом коронавирус умерли.