В Кремле подтвердили, что сделка ОПЕК+ вступает в силу

Достигнутая в воскресенье, 12 апреля, сделка стран-участниц ОПЕК+ вступает в силу. Об этом сообщается на сайте президента России.

Отмечается, что в воскресенье вечером Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«Лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом», - сказано в сообщении.

После этого Путин провел с Трампом отдельный разговор. Стороны отметили большое значение заключенной сделки по сокращению добычи нефти. Кроме того, президенты рассмотрели актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

Сделка ОПЕК+ была заключена 12 апреля. Она предполагает, что с 1 мая страны-участницы будут снижать нефтедобычу примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того, Владимир Путин во время разговора поздравил своего американского коллегу и всех граждан с США с праздником Пасхи, который они отмечают 12 апреля.