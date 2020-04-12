В Москве от коронавируса скончались еще 10 пациентов

В Москве от коронавирусной инфекции скончались еще 10 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Отмечается, что возраст погибших - от 39 до 80 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания: кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.

Таким, образом, общее число умерших в столице увеличилось с 72 до 82 человек.

По данным на утро 12 апреля, в Москве коронавирусом инфицированы 10158 человек, выздоровели 687.