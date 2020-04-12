В доме престарелых в Вязьме у 86 человек предварительно выявлен коронавирус

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирусную инфекцию. Медики проверили 306 человек проживающих в интернате и его сотрудников, и все еще продолжают проводить тестирование.

К настоящему моменту, положительный результат окончательно подтвержден лишь у одного человека. У 86 выявлен «предварительный диагноз». При этом, как заявила вице-губернатор региона Полина Хомайко, Вяземская центральная районная больница готова принять только 28 пациентов с коронавирусом. На крайний случай, в наличии в лечебном учреждении имеется только шесть аппаратов ИВЛ.

В целях предупреждения распространения инфекции дом престарелых разделили на зоны для потенциально заразившихся и тех, чей тест оказался отрицательным. Обслуживать проживающих в разных зонах будут разные медицинские работники. Вскоре учреждение обработают сотрудники службы радиационной и химической разведки и медики специализированной пожарно-спасательной части. Об этом сообщается на официальном портале администрации Смоленской области.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор принял решение временно ограничить въезд в Вязьму и выезд из города. До 30 апреля въезд разрешен только людям, у которых есть местная прописка, а также врачам, сотрудникам МЧС и другим ведомствам.