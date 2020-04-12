В Миннефти Кувейта подтвердили, что ОПЕК+ согласовала снижение добычи примерно на 10 млн баррелей

Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель подтвердил, что все 23 страны-участницы ОПЕК+ заключили сделку по сокращению добычи нефти. Об этом он написал в своем Twitter.

К соглашению удалось прийти на втором экстренном заседании, которое проходило в воскресенье, 12 апреля.

По словам министра нефти Кувейта, договоренности начинают действовать с 1 мая. Сокращение добычи составит примерно 10 миллионов баррелей в сутки.

Напомним , что в начале марта участники картеля не смогли заключить новое соглашение. Выполнение договоренностей, которые действовали с 2017 года, прекратилось 1 апреля. Произошедшее повлекло за собой падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.