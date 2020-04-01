Трамп: США, Россия и Саудовская Аравия обсудят вопрос цены на нефть

Вопрос повышения мировых цен на нефть будет обсуждаться совместно с Россией и Саудовской Аравией, заявил на пресс-конференции президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать для сохранения нефтяной промышленности», - сказал Трамп.

По его словам, снижение цен на нефть благоприятно для американских авиакомпаний, однако в тоже время наносят серьезный ущерб нефтяной промышленности страны.

Накануне стало известно, что стоимость нефти марки Urals упала до $13 за баррель, достигнув своего минимума с 1999 года.