Воробьев сообщил о создании приложения для получения цифровых пропусков

Электронный пропуск для передвижения по Московской области можно получить через специальное приложение. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Для этого скачайте приложение СТОП Covid-19. Оно есть в Google Play и AppStore», - написал Воробьев на своей странице в социальной сети.

Также, по его словам, оформить пропуск можно с понедельника на портале uslugi.mosreg.ru. Кроме того, можно позвонить по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправить смс-сообщение на номер 0250.

Ранее в мобильных магазинах появилось созданное Минкомсвязью приложение «Госуслуги Стоп Коронавирус», оно работает в тестовом режиме.

Напомним, что система цифровых пропусков начнет действовать в Москве и Московской области с 15 апреля.