В МИД РФ заявили о важности не политизировать ситуацию с коронавирусом

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию с распространением в мире коронавирусной инфекции. Как заявили в ведомстве, наиболее важно в настоящее время не политизировать сложившуюся ситуацию.

«Считаем исключительно важным избегать политизации ситуации вокруг пандемии, представляющей собой глобальный вызов всему международному сообществу и требующий слаженных действий всех государств», - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

В публикации также выражается обеспокоенность в связи с попытками отдельных государств переложить ответственность за ухудшение ситуации с коронавирусом на других. В частности, так ведомство оценило заявления США о якобы упущении Всемирной организацией здравоохранения опасного заболевания и выделении в развитии пандемии особого внимания Китаю в ущерб другим странам.

Ранее в МИД РФ рассказали, сколько россиян за рубежом получат выплаты в связи с коронавирусом. По заявлению ведомства, по данным на утро 12 апреля, из Минкомсвязи поступили сведения о более чем 37 тысячах граждан РФ, которые подали заявление о необходимости выплат на Едином портале госуслуг.