Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Латакия

В Сирии продолжаются работы по невоенному разрешению конфликта и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих стороны в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева, также продолжается и реализация достигнутых между Россией и Турцией соглашений о совместном патрулировании, однако незаконные вооруженные формирования время от времени продолжают нарушать введенный режим прекращения огня.

В частности, в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Кульджок-Пенар в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра»*.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

* «Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.