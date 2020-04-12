Число жертв коронавируса в США превысило 21,4 тысячи человек

Число жертв коронавирусной инфекции на территории Соединенных Штатов превысило 21,4 тысячи человек. Заразившихся к настоящему моменту граждан – свыше 532 тысяч.

Как сообщает Университет Джона Хопкинса, ведущий собственную статистику, самой неблагоприятной оказывается ситуация в Нью-Йорке, где коронавирусом заразились более 180 тысяч человек, Нью-Джерси (58 тысяч) и Мичигане (23,6 тысяч).

Ранее университет сообщал, что США заняли первую строчку в мире по числу жертв коронавируса, опередив Италию. В то же время президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ продолжает контакты с США по вопросам борьбы с коронавирусом. Глава государства отметил, что страны успешно сотрудничают не только в космосе, но и в решении актуальных проблем.