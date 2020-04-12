Минкомсвязь анонсировала еще пять рейсов по вывозу россиян из-за рубежа

В период с 14 по 16 апреля состоятся еще пять рейсов по возвращению россиян из-за рубежа. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Российских граждан вернут из Нью-Йорка, Бангкока, Амстердама и Стамбула.

Рейс Нью-Йорк - Москва намечен на 14 апреля на 19.20, рейс Бангкок - Новосибирск - на 14 апреля на 11.25. Самолет по маршруту Бангкок - Иркутск вылетит 15 апреля в 17.00. Из Амстердама и Стамбула в Москву россиян доставят 16 апреля.

Ранее в МИД РФ сообщили, что материальную помощь получат шесть тысяч оставшихся за рубежом россиян.