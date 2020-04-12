Минкомсвязь разъяснила работу приложения по оформлению цифровых пропусков

Приложение по оформлению цифровых пропусков «Госуслуги Стоп Коронавирус», разработанное министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, запущено в тестовом режиме. Оно не является обязательным для использования при организации системы пропусков в России.

«Реализованное в настоящее время решение работает как платформенное и позволяет апробировать механизм оформления электронных пропусков в режиме самодекларации пользователем целей выхода из дома», - сказано в сообщении на сайте Минкомсвязи.

Также в ведомстве сообщили, что пропуск, полученный с помощью данного приложения, не является основанием для передвижения по Москве, в которой пропускная система начнет работать с 15 апреля.

В Минкомсвязи подчеркнули, что для получения цифрового пропуска необходима регистрация на Едином портале госуслуг. В приложении можно лишь дополнить информацию о себе: указать адрес проживания и выбрать цель выхода из дома.