Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

Певец и композитор Игорь Николаев с подозрением на коронавриус был диагностирован в инфекционное отделение больницы в Коммунарке. Видео из своей больничной палаты он опубликовал в Сети.

На кадрах артист показывает вид из окна и часть палаты, которые сопроводил лирическим стихотворением, с помощью которого призывает любить мир, дружить и прощать друг друга.

Незадолго до этого музыкант сообщали, что результаты теста на COVID-19 оказались отрицательными.

На данный момент в России количество зараженных коронавирусом достигло 2337 человек, среди которых 1613 - в Москве.