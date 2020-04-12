Более 1,6 миллиона: в ВОЗ назвали количество заразившихся коронавирусом в мире

Во Всемирной организации здравоохранения опубликовали свежие данные по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. По последним данным, вирусом заболели 1 696 588 человек. Скончались за тот же промежуток времени 105 952 человека.

За последние сутки мир пополнился 85 679 случаями заражения и 6262 случаями смертей. По данным ВОЗ, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему приходится на европейский регион - 880 106.

Ранее в ВОЗ назвали самый явный признак заражения коронавирусом. Сообщается, что основным симптомом COVID-19 является повышенная температура, сопровождаемая лихорадкой.