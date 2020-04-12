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РЖД отменяют более 30 поездов из-за распространения коронавируса

Иван Линдеманн
19:41 12.04.2020
Отмечается, что деньги за неиспользованные билеты пассажиры смогут вернуть без взимания сборов.
РЖД отменяют более 30 поездов из-за распространения коронавируса
© Фото: moscow-live flickr

Российские железные дороги на фоне распространения коронавируса, вызвавшего снижение спроса, временно сокращают периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяются. Об этом говорится в сообщении компании.

Сокращение затронет Волгоград, Анапу, Челябинск, Санкт-Петербург, Астрахань, Ростов, Саратов, Тольятти, Пензу, Белгород, Воронеж, Владикавказ, Красноярск, Архангельск.

Отмечается, что деньги за неиспользованные билеты пассажиры смогут вернуть без взимания сборов.

Ранее РЖД уже отменили сообщение с Калининградом и другими российскими городами, следующими транзитом через Белоруссию и Литву.

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