РЖД отменяют более 30 поездов из-за распространения коронавируса

Российские железные дороги на фоне распространения коронавируса, вызвавшего снижение спроса, временно сокращают периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяются. Об этом говорится в сообщении компании.

Сокращение затронет Волгоград, Анапу, Челябинск, Санкт-Петербург, Астрахань, Ростов, Саратов, Тольятти, Пензу, Белгород, Воронеж, Владикавказ, Красноярск, Архангельск.

Отмечается, что деньги за неиспользованные билеты пассажиры смогут вернуть без взимания сборов.

Ранее РЖД уже отменили сообщение с Калининградом и другими российскими городами, следующими транзитом через Белоруссию и Литву.