Президент Чехии назвал глупым снос памятника маршалу Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан выразил свое мнение по поводу сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Земан считает данный инцидент смешным и глупым.

«Маршалу Коневу, который освободил не только Прагу, но также освободил Освенцим, принадлежит место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто чего-то смог достичь. К сожалению, таких людей относительно много, их мировоззрение формирует ненависть и зависть», - заявил президент Чехии в телеэфире TV Prima.

Напомним, памятник маршалу Коневу снесли по решению старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа. По факту произошедшего СК РФ завел уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». В Кремле также выразили сожаление в связи с демонтажем памятника и понадеялись на его восстановление либо в Чехии, либо в России.