В Минэнерго прокомментировали запрет на ввоз в Россию дешевого бензина

Запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается ввести как антикризисную меру. Она является вынужденной и рассчитана на полгода. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Кроме того, глава Минэнерго добавил, что рост цен на топливо в стране в текущем году будет не выше инфляции. Возможно, что цены останутся на прежнем уровне.

Также Новак в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1» выразил мнение, что Россия будет долго выходить из той ситуации, которая складывается на нефтяном рынке. По прогнозам министра, это может продлиться как минимум до конца 2020 года.

На этой неделе в СМИ появилась информация, что правительство РФ может запретить импорт бензина. Предполагается, что это поможет защитить внутренний розничный рынок.

Дело в том, что после падения цен на нефть в мире в других странах снизилась стоимость бензина. В России этого не произошло, поскольку в стране действует демпфер - механизм сглаживания цен. Он защищает топливо от колебаний.

По данным РБК, запрет на ввоз дешевого топлива могут ввести уже в апреле.