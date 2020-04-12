Изоизоляция, курсы кройки и шитья, маски на 3D-принтере: чем занимаются россияне на самоизоляции

Период самоизоляции, несмотря на все сложности, открыл во многих невиданные прежде таланты. Возможность потерять работу граждан России пугает сильнее, чем коронавирус. Именно поэтому многие решили за время незапланированного отдыха набраться опыта в других сферах или улучшить уже существующие навыки.

Например, программист Александр Улитин, увлекающийся 3D-производством, начал бесплатно изготавливать защитные маски для врачей.

«Мы делаем такие защитные экраны, маски-визоры. Они состоят из пленки. И напечатанный на 3D-принтере ободок», - рассказывает Александр.

К нему уже присоединилось другие волонтеры: день и ночь печатают средства защиты.

«Разумеется, он защитит врача от случайных прикосновений к лицу», - отметил программист.

На борьбу с короновирусом бросили силы власти во всех уголках страны. В Пермском крае придумали, как поддержать наиболее уязвимые предприятия. В Мурманской области будут платить всем оставшимся без работы по вине эпидемии по 28 тысяч рублей. В Карелии открыли онлайн-магазины местных товаров, чтобы поддержать бизнес.

Короновирус внес свои коррективы в привычный образ жизни тысяч предприятий и миллионов людей. Еще недавно Олег был преуспевающим оператором - снимал сериалы и рекламу. В настоящее время заказов нет, но мужчина нашел выход: дает уроки операторского искусства и ведения интернет-блога другим сидящим в самоизоляции.

«Качество контента определяет. Первое - это микрофон нужно приобрести. Если вас не слышно, вас не будут смотреть», - делится опытом Олег Лихограй.

Уральским бабушкам из школы пожилого человека тоже на карантине скучать не дают. Раньше они чуть ли не каждый день ходили в центр соцобслуживания - то на уроки кройки и шитья, то на оздоровительные мастер-классы. Теперь, чтоб не скучали в одиночестве, преподаватели центра записывают и рассылают им видеоуроки.

«Специалисты хорошо придумали, что высылают нам занятия онлайн, и мы можем на компьютере или в телефоне заниматься рукоделием», - рассказывает пенсионерка Тамара Шестакова.

С каждым днем карантина люди открывают в себе все новые таланты. Когда музеи закрыты и выходить на улицу не рекомендуют - самое время творить самому. Три главных правила без преувеличения самого популярного карантинного флешмоба «Изоизоляция» - никакого фотошопа и компьютерной графики, все делается только из подручных средств и обязательно находясь дома. Идея челленджа - повторить картины известных художников. Основатель группы «Изоизоляция» рассказала «Звезде», как придумала развлечение для себя и друзей.

«Я взяла мужа, покрасила ему бороду в рыжий цвет краской, нашли соломенную шляпу», - отметила Екатерина Брудная-Челядинова.

Хотели сделать дружеский флешмоб, а в итоге к нему присоединилась практически вся страна.