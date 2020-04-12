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Власти Москвы рассказали, какие способы получения цифрового пропуска являются мошенничеством

Егор Левин
18:28 12.04.2020
Лишь три изначально обозначенных столичным руководством способа являются официальными.
Власти Москвы рассказали, какие способы получения цифрового пропуска являются мошенничеством
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Власти Москвы рассказали, какие способы получения цифрового пропуска являются мошенничеством. Сообщается, что оформить его официально можно лишь теми тремя способами, которые были обозначены изначально.

Таким образом, москвич, которому необходим пропуск для передвижения по городу, может выбрать один из трех вариантов: зайти и зарегистрироваться на официальном портале mos.ru, с помощью смс-сообщения на номер 7377, либо позвонив в справочную службу по номеру +7 (495) 777-77-77. Остальные способы, которые могут встретиться жителям города, являются неофициальными и мошенническими.

Ранее стало известно, что столичные таксисты после введения ограничений на осуществление перевозок будут обязаны проверять у пассажиров наличие спецпропуска. В случае, если таковой отсутствует, поездка продолжена не будет. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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