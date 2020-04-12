Праздник на удаленке: Россия отметит День космонавтики дистанционно

День космонавтики в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет в РФ дистанционно. Об этом рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

По данным государственной корпорации, традиционный торжественный концерт в Кремле предварительно перенесен на осень, а праздничные мероприятия состоятся онлайн.

«В рамках празднования Дня космонавтики запланирован ряд мероприятий, которые пройдут в онлайн-режиме из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире», - объяснили в пресс-службе агентству РИА Новости.

День космонавтики отмечается в честь полета в космос первого человека - Юрия Алексеевича Гагарина. Он отправился на орбиту 12 апреля 1961 года. В 1962 году решением президиума Верховного совета СССР этот день был объявлен праздничным. В 2011 году Генеральная ассамблея ООН объявила его Международным днем полета человека в космос.