В Москве ограничили посещение женских консультаций беременным

В Москве в связи с распространением коронавируса изменили порядок оказания медицинской помощи беременным. Об этом заявили в столичном Департаменте здравоохранения.

В сообщении говорится, что для женщин, находящихся в положении, временно ограничивается посещение консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений.

В департаменте отметили, что анализы за беременных могут передавать их родственники или знакомые, а обсудить результаты с лечащим врачом следует по телефону. Таким же образом стоит оформлять больничный или декретный отпуск.

«Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19», - сказано в сообщении.

Разрешается посещение консультаций беременным только для постановки на учет, проведения ультразвуковых исследований или при наличии жалоб.

По данным на 12 апреля, в Москве коронавирусом заражены 10158 человек, скончались 72, выздоровели 687.