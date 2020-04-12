Минкомсвязь разработала приложение для оформления цифровых пропусков

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало приложение для оформления цифровых пропусков. Оно называется «Госуслуги Стоп Коронавирус» и доступно в мобильных магазинах App Store и Google Play.

«Вы сможете предъявить пропуск в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», - говорится в описании приложения.

Также там указано, что граждане России, которые прибывают из-за рубежа, для ускорения прохождения паспортного и таможенного контроля смогут заполнить анкету в данном приложении.

Чтобы получить цифровой пропуск, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг. В самом приложении необходимо будет указывать причины выхода из дома, а также учитывать данные таймера, который запускается автоматически.

Обязательная система цифровых пропусков вводится в Москве и Московской области с 15 апреля.