Против ультиматума: как Россия установила новый размер сокращения объемов добычи нефти

В начале марта Саудовская Аравия поставила России неприемлемый ультиматум по сокращению добычи нефти и обрушила мировые рынки - встал вопрос, как выходить из кризиса. На последовавшей встрече стран-участниц ОПЕК, прошедшей в онлайн-формате, после трудных многочасовых переговоров удалось-таки найти компромисс и договорится о поэтапном сокращении добычи нефти.

В режиме телеконференции 23 страны, крупнейшие производители нефти, провели более 10 часов сложных дискуссий. Детали переговоров участники не раскрывают, но для каждого государства нефть является важнейшим источником наполнения бюджета, поэтому решение о снижении добычи было необходимо принять.

По словам министра энергетики России Александра Новака, все участники согласились принять решительные меры по сокращению добычи в общей сложности на 10 миллионов баррелей в день в течение двухмесячного периода. В последующее полугодие добыча будет частично восстановлена. Соглашение, по словам Новака, будет действовать в течение двух лет.

Странам ОПЕК+ удалось договориться о беспрецедентных объемах снижения: половину от всего объема, пять миллионов баррелей в сутки, разделят крупнейшие нефтедобытчики - Россия и Саудовская Аравия. Это тот самый компромисс, достичь которого прежде не удавалось.

В Кремле также оценили сделку, заявив, что в ней не осталось проигравших, а оказались лишь выигравшие.

«От этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны-потребители, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос, в случае, если бы эта сделка была сорвана», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, нефтяной кризис начал стремительно нарастать в начале марта, когда странам ОПЕК+ не удалось договориться об очередном снижении добычи нефти. Эр-Рияд в ультимативной форме потребовал от Москвы сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в день, а РФ настаивала на сохранении прежних условий и предлагала не трогать имеющийся порядок. К позиции России в тот момент никто не прислушался.

Эксперты единогласно сходятся во мнении, что если бы не удалось договориться сейчас, сокращать пришлось бы гораздо большие объемы, а поведение Саудовской Аравии - попытка увеличить свою долю на нефтяном рынке. Но кризис из-за пандемии коронавируса заставил саудитов начать договариваться с Россией.