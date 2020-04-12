В МИД РФ рассказали, сколько россиян за рубежом получат выплаты

Министерство иностранных дел РФ одобрило выплату материальной помощи шести тысячам граждан России, которые из-за распространения коронавируса и приостановки авиасообщения остались за рубежом. Об этом сказано в официальном сообщении МИД в Facebook.

Там отмечается, что, по данным на утро 12 апреля, во внешнеполитическое ведомство из Минкомсвязи поступили сведения о более чем 37 тысячах граждан РФ, которые подали заявление о необходимости выплат на Едином портале госуслуг.

«С учетом членов семей речь идет о 54 тысячах 794 гражданах», - сказано в сообщении МИД.

Кроме того, в ведомстве заявили, что зачастую граждане неверно заполняют анкеты на портале: не указывают номер электронного бронирования билетов, ошибаются в паспортных данных и данных банковских карт. Также нередко заявки дублируются, потому что их подают несколько членов семьи сразу.

В четверг, 9 апреля, в МИД сообщили, что помощь получили около четырех тысяч россиян, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом.