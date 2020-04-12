Власти Москвы рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции

Власти Москвы назвали категории горожан, наиболее часто нарушающих режим самоизоляции. По данным городского руководства, люди среднего возраста и младше чаще всего не соблюдают установленные правила в отличие от старшего поколения.

«Пенсионеры - самая дисциплинированная категория граждан, и по нашим данным мы видим, что они как раз максимально стараются соблюдать режим самоизоляции, не выходят без нужды на улицу. Молодежь, подростки и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами же себя навлекают», - сообщил начальник Главного управления контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, за 12 апреля было составлено 1358 административных протоколов за нарушение режима самоизоляции граждан.

Отметим, за минувшие сутки в России зарегистрировали 2186 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число инфицированных возросло до 15 770 человек. Такие цифры привели в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.