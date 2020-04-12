Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду тому, кто разработает вакцину от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», - привел Ляшко слова Зеленского в интервью изданию «Левый берег».

По словам главного санитарного врача, украинский лидер поручил ему написать письмо с информацией о денежном вознаграждении всем академикам.

Также Ляшко сообщил, что на текущий момент зарегистрированные случаи заражения коронавирусом есть почти во всех областях Украины. По данным на 12 апреля, всего в стране выявлено 2777 инфицированных, умерли 83 человека.