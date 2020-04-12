Названы причины роста числа зараженных коронавирусом в Москве

Рост числа заразившихся коронавирусом москвичей произошел из-за расслабленного поведения граждан. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что за последние десять дней горожане часто нарушали режим самоизоляции.

В воскресенье, 12 апреля, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявили, что в пятницу, 10 апреля, свои дома более чем на шесть часов покидали около 3,5 миллионов жителей Москвы.

По последним данным, число инфицированных в Москве достигло 10158 человек, в Подмосковье - 1360. Это самые крупные по количеству заболевших коронавирусом субъекты РФ.

С 15 апреля, как накануне заявили Сергей Собянин и Андрей Воробьев, в столице и области начнет действовать система цифровых пропусков, призванная сократить число граждан на улицах.