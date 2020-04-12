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Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за нарушение карантина

Анна Касаткина
02:04 12.04.2020
Сообщения содержат ссылку на несуществующее постановление ФСИН и требование уплатить штраф под угрозой возбуждения уголовного дела.
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за нарушение карантина
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В России мошенники начали рассылать сообщения о необходимости уплаты штрафа за нарушения режима самоизоляции. Фальшивые уведомления 10 апреля приходили гражданам в мессенджерах и по СМС.

Сообщения содержали ссылку на несуществующее постановление ФСИН и требование уплатить штраф переводом на мобильный номер в течение суток под угрозой возбуждения уголовного дела. В «уведомлениях» также содержалось ФИО получателя.

Номер абонента, на который указывалось выполнить перевод, зарегистрирован в Красноярском крае. При попытке позвонить на него вызов переводится на якобы справочную службу МВД РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании по расследованию киберпреступлений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемологических норм, в частности, режима самоизоляции. Решение направлено на предотвращение роста числа зараженных коронавирусом в стране.

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