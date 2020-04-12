В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции повисшего на 15 этаже мужчину

Столичные полицейские спасли неудавшегося фотографа, который едва не упал с 15 этажа жилого дома в попытке сделать эффектное селфи. Правоохранители успели вытянуть его обратно в квартиру, но на этом дело не кончилось.

«Сожительница пыталась помочь мужчине, но ей не хватало сил. Полицейские вошли в квартиру и вовремя вытянули его. Мужчина и женщина доставлены в пункт полиции для объяснений. Оказалось, что потерпевшие находились в гостях, поэтому в отношении них были составлены административные протоколы по факту нарушения режима самоизоляции», - сообщил «Звезде» источник в столичном МВД.

На кадрах с места инцидента, опубликованных в социальных сетях, видно, как мужчина беспомощно висит на карнизе, пытаясь забраться обратно в квартиру. До последнего момента ему это не удается, но в итоге все заканчивается благополучно.