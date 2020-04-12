В Тамбовской области выявили новые случаи коронавируса
Состояние всех заразившихся медики оценивают, как удовлетворительное.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
В Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информируют региональные власти.
«Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 40 (шесть из них выздоровели, выписаны из больницы, семь новых случаев сегодня - все они уже находились на госпитализации)», - приводит РИА Новости текст сообщения.
Состояние всех заразившихся медики оценивают, как удовлетворительное.
В настоящий момент в России зарегистрировали 13 584 случая заболевания COVID-19, почти 1050 пациентов вылечились, более ста, к сожалению, скончались.