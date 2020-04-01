Обязательная предустановка российского ПО на технику перенесена на 2021 год

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон об отсрочке обязательной предустановке российского ПО на продаваемую в России электронную технику, например смартфоны и компьютеры. Сроки сместились на пол года - до 1 января 2021 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что закон о запрете с 1 июля 2020 года продаж электронной техники без предустановки российского ПО в декабре 2019 года подписал Владимир Путин. Смысл закона заключается в том, чтобы защитить интересы российских интернет-компаний и уменьшить число злоупотреблений со стороны иностранных организаций.

Перечень товаров, которых коснется нововведение, постоянно меняется. По инициативе депутатов, обязательной предустановке должны подлежать смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV. В проекте постановления, разработанном ФАС, предполагалось, что требование по предустановке для смартфонов вступит в силу c 1 июля 2020 года, для персональных компьютеров и ноутбуков - с 1 июля 2021 года, для Smart-TV - с июля 2022 года.

Предполагается, что закон коснется и поисковых систем, карт и навигаторов, мессенджеров, соцсетей, антивирусов, а также программ для использования национальных платежных инструментов. Полный перечень всех обязательных программ и приложений будет публиковаться на сайте Федеральной антимонопольной службы.