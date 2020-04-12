Голикова назвала сроки появления эффекта от режима самоизоляции

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции. По ее словам, в течение недели станет ясно, вышла ли РФ на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Голикова отметила, что продление вынужденных выходных до конца апреля не случайно - за это время пройдет два цикла по две недели. Вице-премьер заявила, что после этого можно давать оценки эффекту социального разобщения, «если оно классически соблюдается». Об этом Голикова сообщила в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Отметим, за минувшие сутки в России зарегистрировали 2186 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, число инфицированных возросло до 15 770 человек. Такие цифры привели в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.