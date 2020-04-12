Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который был заражен коронавирусом, выписан из больницы. Об этом сообщили в его канцелярии.

Отмечается, что в настоящее время глава консервативной партии находится в своей загородной резиденции.

Борис Джонсон, чей тест на коронавирус оказался положительным, был госпитализирован 26 марта. Шестого апреля после заметного ухудшения состояния британского премьера перевели в отделение интенсивной терапии. Спустя три дня политику стало лучше, и он вернулся в обычную палату.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло почти 80 тысяч, скончались 9875.