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В Москве 3,5 млн жителей 10 апреля надолго выходили из дома

Иван Линдеманн
15:14 12.04.2020
В оперативном штабе заявили, что нарушившие режим самоизоляции граждане могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов человек из своего круга общения.
В Москве 3,5 млн жителей 10 апреля надолго выходили из дома
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В пятницу, 10 апреля, 3,5 миллиона человек выходили из дома на улицу более чем на шесть часов. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что эти люди могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов человек из своего круга общения.

«При этом 4,4 млн человек находились дома и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции», - говорится в сообщении штаба.

Данные о количестве людей, покинувших свои квартиры, были получены в результате геоаналитики сотовых операторов.

Кроме того, в оперативном штабе отметили, что цифровые пропуска, которые введут в Москве и Подмосковье с 15 апреля, должны будут снизить число людей, которые надолго покидают дома.

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