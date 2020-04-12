В Кремле объяснили, почему Путин привел в пример половцев и печенегов

Владимир Путин очень хорошо знает российскую историю. Президент РФ постоянно читает различные материалы, и с ним сложно спорить на какие-то исторические темы. Так прокомментировал высказывание главы государства о половцах и печенегах Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента заявил, что не может объяснить, почему выбор Путина пал именно на эти племена.

«Я вам признаюсь, что я не знаю, чем это объяснить», - отметил Песков.

Напомним, что 8 апреля Владимир Путин, выступая со вступительным словом перед началом онлайн-совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом, поддержал россиян, которые находятся на самоизоляции. Он пообещал, что Россия победит «эту заразу коронавирусную», потому что страна уже не раз проходила через серьезные испытания: нападения половцев и печенегов.