Песков назвал посещение больницы в Коммунарке характерным для Путина поведением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критичные заявления, адресованные главе государства в Сети в связи с его визитом в больницу в Коммунарке. Представитель Кремля заявил, что совершенная поездка была далека от безрассудной, так как Владимир Путин всегда максимально предостерегается при подобных мероприятиях.

«Мы видели эту критику в адрес президента. Путин каждый день принимает все меры предосторожности, то есть это далеко от того, чтобы быть каким-то, скажем так, безрассудством», - заявил Песков.

Более того, он отметил, что визит в Коммунарку был проявлением характерных черт поведения президента. Путин, по словам Пескова, всегда считает необходимым лично убеждаться в правильной работе тех или иных систем во время кризиса.

Напомним, Путин посетил больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом, в конце марта. Глава государства лично проверил работу медиков. Перед посещением больных президент надел полный защитный костюм и полнолицевой респиратор.