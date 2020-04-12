Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии

В поддержку граждан Италии, которые находятся в эпицентре пандемии коронавируса, в Министерстве обороны РФ создали ролик с шедеврами итальянской музыки. Композиции исполняют артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова. Подборка опубликована в соцсетях Минобороны.

В ролик вошли шесть композиций, которые исполнялись артистами ансамбля на различных площадках во время гастролей и концертных турне.

Министерство обороны в конце марта направило в Италию 15 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. В страну прибыли более 100 военных специалистов в области эпидемиологии и вирусологии, врачебно-сестринские бригады, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские врачи и медсестры круглосуточно принимают итальянских пациентов с коронавирусной инфекции. Подразделения РХБЗ регулярно проводят дезинфекцию пансионатов для пожилых людей.