В Кремле рассказали, чего не хватает Путину во время работы в дистанционном режиме

График работы Владимира Путина в период самоизоляции стал гораздо интенсивнее. Тем не менее, президент России скучает по живому общению. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, для Путина общение с людьми «является абсолютным приоритетом в его работе».

«Он именно оттуда черпает понимание реальности», - пояснил Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Пресс-секретарь президента также прокомментировал решение Владимира Путина посетить больницу в Коммунарке. Песков заверил, что президент принимает все меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, но никогда не отказывается от того, «чтобы лично посмотреть, что происходит».