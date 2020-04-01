Кабмин РФ зарезервировал 171 миллиард рублей на поддержку бюджетов регионов

В федеральном бюджете правительством РФ зарезервирована сумма в 171 миллиард рублей на реструктуризацию бюджетных кредитов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов», - заявил Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином, которое прошло в дистанционном режиме.

На совещании с полпредами в федеральных округах, которое прошло 30 марта, Владимир Путин поручил правительству и Минфину разработать меры дополнительной поддержки региональных бюджетов для их устойчивости в нынешней ситуации.

Совещание президента с кабмином состоялось 1 апреля. Впервые оно прошло в дистанционном формате, в режиме телеконференции.