Голикова оценила вопрос продления ограничительных мер после 30 апреля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля. Об этом заместитель председателя правительства РФ рассказала в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверие такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», - сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер считает, что при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом полностью отказаться от ограничительных мер в России будет возможно к лету. Но при условии, что россияне будут выполнять все рекомендации самоизоляции и социального дистанцирования.

«От каждого из нас зависит, как быстро мы это преодолеем. Сможем быть дисциплинированными, сможем прислушаться к рекомендациям, которые сегодня предпринимаются. Значит, сможем выйти из этой ситуации и будем к лету жать друг другу руки», - сказала Голикова.

Сегодня режим самоизоляции действует во всех регионах России. В некоторых субъектах он носит рекомендательный характер, в других обязательный. В качестве ограничительных мер, региональные власти закрывают магазины, кроме продуктовых и торгующих товарами для животных, салоны красоты, торговые и развлекательные центры, спортивные залы. Школьники и студенты вузов перешли на дистанционное обучение. Гражданам рекомендуется соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра.